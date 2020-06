Investition in Corona-Zeiten : Neue Lichtanlage für das Zeughaus

Investition in Corona-Zeiten

Neuss Neuss Marketing hat die Wochen, in denen im Zeughaus keinerlei Veranstaltung stattfinden konnten, für Instandsetzungsarbeiten genutzt. Dabei wurde auch Geld in das Beleuchtungssystem investiert.

Größte Neuerung ist der dabei installierte Lichterkranz, der in unterschiedlichsten Farben leuchten kann. „Das wertet die Atmosphäre im Atrium erheblich auf“, sagt Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing. Das sei sogar bei einer bei Tageslicht vorgenommenen Lichtprobe deutlich geworden. Bei Dunkelheit sei der Effekt natürlich noch größer. Als nächste Maßnahme kündigt Sturm Investitionen in die Technik der Stadthalle an. Dort geht es – deutlich profaner – um das Kaltwassernetz.