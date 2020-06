Runder Geburtstag in Neuss : 100 Jahre – das bewegte Leben des Peter Weinbender

Neuss Im stolzen Alter von 92 Jahren entdeckte Peter Weinbender die Liebe zum Saxophon und brachte sich das Spielen bei. Am kommenden Sonntag wird er 100 Jahre alt – und kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken.

Peter Weinbender, geboren am 7. Juni 1920 als Wolgadeutscher in der Ortschaft Köhler nahe des heutigen Wolgograds, hat in diesen Jahren viel erlebt. Nach dem Umzug nach Minsk ins heutige Weißrussland arbeitete er in jungen Jahren in einer Torffabrik, bis er 1940 ins Militär berufen wurde. Ein Jahr später wurde Weinbender in ein Arbeitslager nach Nowosibirsk überführt. Durch den Krieg verlor er den Kontakt zu seiner Familie, den er erst viel später wieder erlangen sollte.

Nach der Befreiung 1946 lernte Weinbender Maria Kühl kennen und heiratete sie. Den Wunsch, seine Familie wieder zu sehen, trug er immer in sich. Über das Rote Kreuz in Moskau kam der Kontakt zu entfernten Verwandten zustande, die wiederum zu Weinbenders Vater vermitteln konnten. Joseph Weinbender lebte inzwischen in Bayern. 1966 besuchte Peter Weinbender mit seiner Frau den Vater – und so kam es nach mehr als 30 Jahren zu einem Wiedersehen. Ende 1970 folgte das Paar dann endgültig und siedelte nach Bayern um. Nach Neuss zog es Weinbender erst im Jahr 1985. Seine Frau, die 2012 verstarb, hatte Verwandtschaft in der Quirinusstadt. Über all die Jahre hinweg war die Musik ein steter Begleiter. Schon in Nowosibirsk spielte er Akkordeon und Orgel, auch später ging er diesem Hobby weiter nach. Im stolzen Alter von 92 Jahren entdeckte er die Liebe zum Saxophon und brachte sich das Spielen bei. „Es ist mein Lieblingsinstrument geworden“, sagt Weinbender.