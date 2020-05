Handel in Neuss : Das „digitale Schaufenster“ wird beendet

Neuss Die Online-Plattform „Neuss Digital“ ist ein Auslaufmodell. In Zukunft soll „Neuss-City“ die starke Digital-Marke der Innenstadt werden und andere Schwerpunkte setzen. Die sieben Hot Spots für kostenfreies WLAN in der City bleiben.

Zwei, drei Klicks zeigen, wie weit die Online-Plattform „Neuss Digital“ der Realität hinterherhinkt. In der Rubrik „Gastronomie“ zum Beispiel ist immer noch das „Maxx“ aufgelistet. Doch das Lokal an der Neustraße gibt es seit 2019 nicht mehr, im Zuge der Corona-Pandemie ist inzwischen sogar der Nachfolger „Max & Moritz“ bereits Geschichte. Solche veralteten Daten sorgen für Kritik an der Online-Plattform, die 2016 gestartet ist, um die Attraktivität der City und die Verweildauer dort zu steigern. Der Makler Jürgen Cleve moniert beispielsweise, „dass zahlreiche Firmen nicht mehr aktiv sind oder längst einen neuen Standort bezogen haben“. Änderungen würden teilweise Monate dauern. „Ich habe es längst aufgegeben.“

Sie würden wohl auch gar nicht mehr umgesetzt. Denn das auch als „digitales Schaufenster“ angelegte Projekt, an dem sich 400 Händler und Gastronomen unter Federführung von Neuss Marketing beteiligten, steht vor dem Aus. Das erklärt Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing. „Wir werden ,Neuss Digital’ auslaufen lassen. Unter dem Strich hat es schlicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Denn eigentlich sollte die Plattform den Blick für lokale Angebote – auch in Abgrenzung zu Online-Giganten wie Amazon & Co. – schärfen.

Die grundlegende Idee: Wer in der Innenstadt unterwegs ist, sollte sich via „Neuss Digital“ zu gesuchten Geschäften führen lassen und einen Überblick über das Gesamtangebot verschaffen – mittels verschiedener Kategorien, die eine Orientierung erleichtern. Die „digitale City“ sollte so die Innenstadt stärken. Dazu wurden auch sieben Hot Spots freigeschaltet, die auf dem Hauptstraßenzug, dem Münsterplatz und Marktplatz sowie auf der Neustraße für ein flächendeckendes WLAN-Netz sorgen, das die Bürger kostenfrei nutzen können. Sie landeten dann automatisch auf der Startseite von „Neuss Digital“.

Diese Hot Spots werden als Serviceangebot in Betrieb bleiben. „Aber als Startportal wird in Zukunft der überarbeitete Auftritt von Neuss City erscheinen. Daran wird gerade gearbeitet“, sagt Sturm. Hinter Neuss City steht die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN). „Dieses Online-Angebot setzt andere Schwerpunkte. Im Mittelpunkt stehen Veranstaltungen und Aktivitäten in der City“, erklärt Sturm. Wann genau der Wechsel vom einen auf das andere Portal erfolgen soll, steht noch nicht fest. „,Neuss City’ wird die neue starke Digitalmarke der Innenstadt. ,Neuss Digital’ ist ein Auslaufmodell, deshalb stecken wir da nicht mehr viel Energie rein.“