Institution in Neuss : Fünf Fakten zum Integrationsausschuss

Neuss In Neuss werden im September nicht nur Stadtrat und Bürgermeister gewählt, auch die Ausländer in der Stadt wählen ihre Interessensvertretung. Ein Überblick über die Wahlordnung.

1. Beschlusslage Politische Vertretung aller Ausländer in Neuss war zuletzt der Integrationsrat. Er wurde gebildet aus zwölf direkt gewählten Mitbürgern mit Migrationsbiografie und sechs vom Rat bestellten Stadtverordneten. Im Dezember wurde beschlossen, dieses Gremium durch einen Integrationsausschuss zu ersetzen, der in die Beratungsabfolge des Rates und seiner Ausschüsse unmittelbar integriert wird.

2. Bildung Die Ausschussmitglieder ohne deutschen Pass werden weiterhin direkt gewählt. Ihre Wahl erfolgt parallel zur Kommunalwahl am 13. September. Zur Stimmangabe werden in den 90 Wahllokalen im Stadtgebiet eigene Urnen aufgestellt. Die Auszählung erfolgt zentral durch zwei jeweils achtköpfige Wahlvorstände.

4. Wahlrecht Stimmberechtigt sind alle in Neuss lebenden Ausländer ab dem 16. Lebensjahr, die sich mindestens seit einem Jahr rechtmäßig in Deutschland aufhalten und ihre Hauptwohnung in Neuss haben. Asylbewerber sind nicht wahlberechtigt.