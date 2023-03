„Rhein Gin Festival“ in Neuss Das Zeughaus wird zum Treffpunkt für Genießer

Pünktlich zum Saisonstart wird das Zeughaus wieder zum Gin-Zentrum am Rhein. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, können beim Gin-Festival in Neuss Kreationen zahlreicher Anbieter regionaler, nationaler sowie internationaler Gins getestet werden. Unter den Gin-Herstellern gibt alte Bekannte und neue Gesichter. So kommt erstmals „Taste of Namibia“ nach Neuss. Die Inhaber haben namibische Wurzeln und fühlen sich sehr Heimatverbunden.