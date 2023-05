Familienbetrieb in Neuss Jutta Stüsgen übergibt Hälfte ihrer Kanzlei an Sohn

Es hatte wohl alles so sein sollen. Diesen Eindruck kann jedenfalls bekommen, wer Jutta Stüsgen zuhört, wenn sie über ihr Berufsleben spricht. „Eigentlich wollte ich unbedingt Lehrerin werden, mein Staatsexamen hatte ich auch schon gemacht“, erinnert sich die Steuerberaterin. Als junge Mutter zweier Kinder war das dann allerdings doch nicht so einfach – stattdessen stieg sie zunächst in der Kanzlei ihres Vaters ein, einem Steuerberater. Der Beruf faszinierte sie und sie sattelte um. Vor ziemlich genau 20 Jahren eröffnete sie ihre eigene Steuerberatungsgesellschaft auf der Drususallee. „Das Tolle ist, dass ich heute beides habe. Ich bin Steuerberaterin mit Leidenschaft, gleichzeitig bin ich aber auch Lehrerin.“ Neben der Tätigkeit in ihrer Kanzlei lehrt sie mehrere Stunden pro Woche an der Steuerberater-Akademie Düsseldorf. „Die Lehre macht Spaß und ich sehe das auch als Dienst an der nächsten Generation.“ Außerdem erkennt sie einen weiteren Vorteil dieser Kombination. „Im Unterricht kann ich direkt aus der Praxis berichten, in der Praxis bin ich durch die Lehre immer auf dem neuesten Stand“, sagt die gerade noch 59-Jährige, die auch Mitglied im Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln ist.