In Neuss Reuschenberg und Holzheim Diebe stehlen Wertsachen und Werkzeug aus Autos

Immer wieder schlagen Diebe in Neuss zu - brechen in Häuser ein, bedienen sich, ohne zu bezahlen in Geschäften oder brechen abgestellte Autos auf. In Reuschenberg und Holzheim hatten es Diebe mit der letzten Variante versucht und ein Auto und einen Sprinter ausgebrochen. Das Auto, welches in Neuss Reuschenberg an der Lupinenstraße geparkt wurde, geriet zwischen Mittwoch, 3. Mai, 19.20 Uhr und Donnerstag, 4. Mai, etwa 8.10 ins Visier der Diebe. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Unbekannten Werkzeug stehlen.