Neusserin betreibt Friseursalon auf Mallorca Frisch frisiert an den Traumstrand

Behrendt hat in Colònia de Sant Jordi „gut Fuß gefasst.“ Trotzdem fühlt sie sich ihrer rheinländischen Heimat noch immer verbunden: „Ich bin von den Wurzeln her immer noch Neusserin“, erklärt sie. Gern fliegt sie ein-, zweimal im Jahr nach Neuss, um ihre Geschwister und Freunde zu besuchen. In der Corona-Zeit war das nicht möglich, den Kontakt hat sie trotzdem gehalten: mit Videoanrufen. Die nutzt sie auch, um die Parade des Neusser Schützenfests Ende August zu verfolgen. Denn dann ist auf Mallorca Hochsaison und Behrendt, die in einer Schützenfamilie aufgewachsen ist, kann ihr Geschäft nicht verlassen. „Mein Bruder ist in Holzheim im Schützenverein, wenn der auf der Parade ist, dann startet er einen Videoanruf und zeigt mir, was dort los ist“, erzählt sie. „Und wenn ich in Neuss zu Besuch bin, dann chauffiert er mich, wohin ich möchte.“ Zum Beispiel in die Neusser Innenstadt, durch die Behrendt gern bummelt und dabei immer auch einen kurzen Blick aufs Quirinus-Münster wirft.