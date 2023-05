Neusser Kirche im neuen Zeitalter St. Quirin bekommt einen digitalen Zwilling

Die Quirinuskirche, das Wahrzeichen der Stadt, wird mit modernster Technologie vermessen und darf sich auf einen digitalen Zwilling freuen, der auch ihrer Zukunftssicherung dient. Mehr noch, die Basilica Minor, deren Grundsteinlegung in das Jahr 1209 datiert wird, erhält damit „erstmals für ihr Emporengeschoss überhaupt ein richtiges Aufmaß“. Das sagt Cornelius Hopp (37). Der Kunsthistoriker, der in Kiel promovierte und heute als Denkmalpfleger in Marburg arbeitet, hat in den vergangenen Jahren die Baugeschichte der Neusser Hauptkirche intensiv erforscht, so intensiv wie nur wenige vor ihm – mit zum Teil neuen Ergebnissen und überraschenden Erkenntnissen.