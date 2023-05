Fair-Trade im Rhein-Kreis Neuss Netzwerken für die Nachhaltigkeit

Mit der Stadt Korschenbroich trägt nun nach Neuss, Jüchen und Dormagen die vierte Kommune im Rhein-Kreis Neuss den Titel Fairtrade Town. „Wir wollen das Thema weiter in die Stadt hineintragen und uns gemeinsam mit Schulen, Kitas, Händlern und Gastronomen für den Fairen Handel einsetzen“, betonte Birgit Wilms von der Stadt Korschenbroich. Den Blick über die Kreisgrenzen hinaus warf Thiago de Carvalho Zakrzewski, Beauftragter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Rhein-Kreises, in seinem Vortrag über das Thema „Campohermoso ist jetzt Fairtrade Town“. Er berichtete, dass der Rhein-Kreis seine Partnergemeinde dabei unterstützen konnte, zweiter Fairtrade-Town in Kolumbien zu werden.