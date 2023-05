Starkregen, Sturm und Hagel Warnung vor starkem Gewitter in Teilen von NRW

Düsseldorf · Am Freitag kann es in mehreren Regionen in NRW zu Unwettern kommen. Es gibt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen.

05.05.2023, 14:44 Uhr

Dicke Wolken ziehen in Düsseldorf über dem Rheinturm auf — das Wetter in NRW kann ungemütlich werden (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen von NRW vor starken Gewittern. Vereinzelt sind Unwetter angekündigt. Möglich sind demnach heftiger Starkregen, stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel. Wochenende bringt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen Unwetter in NRW möglich Wochenende bringt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen Zunächst seien von Südwesten vereinzelte Gewitter mit Windböen zu erwarten, prognostizierte der DWD für NRW. Gegen Mittag und vor allem nachmittags könnten Sturm und Starkregen dann regional aufdrehen - mit etwas geringerer Gewitterwahrscheinlichkeit im Südwesten. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter demnach nachlassen beziehungsweise nordostwärts abziehen. Dafür müsse gebietsweise mit Nebel und Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet werden. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage: „eher unbeständig“. Eine ausführliche Wettervorhersage lesen Sie hier.

(top/dpa)