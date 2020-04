Freiwillige Feuerwehr Neuss : Krankenschutz für die freiwillige Feuerwehr

Will das Ehrenamt versichern:Holger Lachmann Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Die Stadt will schon ab August das Ehrenamt versichern und den Dienst in der Wehr damit attraktiver machen. Das Thema soll in der Ratssitzung am 16. Juni abschließend behandelt werden.

Um den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr attraktiver zu machen, will die Stadt jetzt Geld in die Hand nehmen. Gut 72.000 Euro jährlich sollen aufgewendet werden, um für die etwa 300 ehrenamtlichen Einsatzkräfte eine betriebliche Krankenversicherung abzuschließen. Das gab es so noch nie.

Weil Vertragsbeginn schon am 1. August sein soll, wurden die Mitglieder des Hauptausschusses von Ordnungsdezernent Holger Lachmann jetzt schriftlich über den aktuellen Sachstand informiert. Auf die Tagesordnung des Rates soll das Thema am 16. Juni gebracht werden. Dann liegen auch die Ergebnisse einer europaweiten Ausschreibung vor, mit der die Stadt derzeit ein Versicherungsunternehmen für dieses Angebot sucht.

Zuvor war mit der Freiwilligen Feuerwehr über Eckpunkte eines Versicherungsschutzes gesprochen worden. Demnach soll jedes aktive ehrenamtliche Mitglied ein Jahresbudget von maximal 600 Euro ausschöpfen können – vor allem für Sehhilfen und Zahnersatz. Optional könnten noch Kosten für Hörgeräte, Hilfsmittel (vom Blutdruckmessgerät bis zur Prothese ), Heil-, Arznei- und Verbandmittel oder Besuche beim Heilkpraktiker kommen. Das, so Lachmann, hänge vom Ergebnis der Ausschreibung an. Diese optionalen Leistungen würden bei der Beurteilung der Angebote eine Rolle spielen.

Die Idee einer betrieblichen Krankenversicherung für das Ehrenamt war vor zwei Jahren geboren worden. Damals wurde auch die Möglichkeit diskutiert, für die Aktiven eine so genannte Feuerwehrrente anzusparen. Diese Option wurde aber am Ende verworfen und die Verwaltung gebeten, alternativ Umfang und Finanzierung einer Krankenversicherung zu prüfen.