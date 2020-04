Stunde Null : Im Einsatz für Neuss und die Neusser

Nach dem Krieg waren in Neuss nicht nur viele Wohnhäuser zerstört. Der Wiederaufbau war eine Herkulesaufgabe und brauchte couragierte Politiker. Foto: Stadt Neuss, Stadtarchiv

Neuss Vier Menschen, die in der Stunde Null nach dem Kriegsende vor 75 Jahren in Neuss couragiert Verantwortung übernahmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Berrischen

Wenn es um die Menschen geht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Neuss Verantwortung übernahmen, darf ein Name nicht fehlen: Harry Arns. Nicht zuletzt, weil er wortwörtlich ein Mann der ersten Stunde war. Nur wenige Stunden nachdem die Amerikaner am 2. März 1945 Neuss besetzt hatten, wurde er gebeten, für „zwei Stunden“ als Dolmetscher behilflich zu sein. Denn als Sohn einer gebürtigen Engländerin und Halbjüdin verfügte Arns über hervorragende Englischkenntnisse und war politisch völlig unbelastet. Beste Voraussetzungen, um nun als Verbindungsmann zu fungieren.

„Für Neuss war das ein absoluter Glücksfall“, meint Jens Metzdorf, Leiter des Neusser Stadtarchivs. Denn der findige Arns habe es verstanden, Kontakte zu nutzen, um schnelle und praktische Lösungen zu finden. Dabei habe er auch oft „über den Daumen gepeilt“, aber das sei damals auch nötig gewesen, so eine Neusserin in den Zeitzeugenberichten des Stadtarchivs.

Ex-Stadtdirektor Harry Arns wurde als Dolmetscher geholt und arbeitete am Ende 22 Jahre für die Stadt. Foto: Stadtarchiv Neuss

Info Stadtarchiv öffnet am Donnerstag Was Der Besuch des Stadtarchivs wird ab sofort in eingeschränktem Maße wieder möglich sein. Ab Dienstag kann im Lesesaal auch wieder persönlich recherchiert und geforscht werden. Hygiene Um die Auflagen zur Hygiene und Steuerung des Zutritts zu erfüllen, ist der Benutzungsablauf angepasst worden. Bis auf Weiteres ist eine telefonische (02131 904250) oder schriftliche Anmeldung per Email an stadtarchiv@stadt.neuss.de notwendig. Anzahl Das Stadtarchiv bietet für jeweils zwei Besucher einen Arbeitsplatz in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr an. Interessierte geben bitte einen Wunschtermin und zwei Alternativen an. Dabei können Archivalienbestellungen aufgegeben werden. Wie Die Bearbeitung von schriftlichen Anfragen erfolgt weiterhin in gewohnter Weise. Die Besucher werden dringend gebeten, eine Schutzmaske beim Betreten des Gebäudes an der Oberstraße 15 zu tragen.

Mit Erfolg für die Stadt und auch die eigene Karriere: Arns wurde erst Hilfsdezernent, dann Beigeordneter und schließlich Stadtdirektor. Und statt zwei Stunden arbeitete er schließlich 22 Jahre für die Quirinusstadt.

Kehrte der Politik nach kurzer Zeit wieder den Rücken: der Arzt Josef Schmitz. Foto: Stadtarchiv Neuss/Fotoatelier Bathe

Josef Schmitz dagegen war „nur“ vom Kriegsende bis 1947 in politischen Ämtern, doch für den Neuanfang von großer Bedeutung. Der praktische Arzt war als politisch Unbelasteter in den Bürgerausschuss bestellt worden, und war dann von seinem besten Freund Alfons Frings gebeten worden, das neue Amt des ehrenamtlichen Oberbürgermeisters zu übernehmen. Pflichtbewusst sagte er zu. Die Zeiten seien ernst und man müsse sich kraftvoll bemühen, das Chaos, das die Schreckensherrschaft hinterlassen habe, zu beseitigen, wird Schmitz im Buch „150 Bürger“ zitiert. Diesem Anspruch kam er trotz aller Schwierigkeiten nach. Allerdings blieb seine eigentliche Berufung sein Beruf – als Arzt. So kehrte er 1947 der Politik den Rücken.

Der Tabakladen der Stadtverordneten Ida Schmidt war ein Ort politischer Debatte. Foto: Stadtarchiv Neuss

Der Name Josef Schmitz blieb den Neussern jedoch erhalten. Denn der Zufall wollte es, dass ein anderer Bürger mit gleichem Namen politische Verantwortung übernahm. Dieser Josef Schmitz war bis zur Machtergreifung der Nazis SPD-Stadtverordneter, ehrenamtlicher Beigeordneter und 1. Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gewesen. Die Nazis enthoben ihn von allen Ämtern und inhaftierten ihn mehrfach. Doch Schmitz blieb seiner Überzeugung treu. Aufgrund dessen beriefen ihn die Amerikaner zum Stadtverordneten, und im November 1946 wurde Josef Schmitz zum ersten sozialdemokratischen Bürgermeister von Neuss gewählt.

Josef Schmitz wurde 1946 zum ersten SPD-Bürgermeister (unter dem Oberbürgermeister) gewählt. Foto: Stadtarchiv Neuss

Ein Amt das er bis 1963 ausübte. Was ihn besonders auszeichnete: Trotz aller Repressalien der Nazis übte er als Mitglied des Entnazifizierungsausschusses viel Nachsicht und blieb pragmatisch. So erklärte er laut einem Protokoll der DGB-Gründungsversammlung zu der Frage, ob auch Nazis aufgenommen werden dürften: „Wir hatten 99,2 Prozent Wähler, die für Hitler gestimmt haben. Wenn wir nur 0,8 Prozent in unserer Organisation aufnehmen, dann sind wir schwer dran.“

Ganz ähnlich berichten Zeitzeugen über Ida Schmidt. Als Mitglied der Kommunistischen Partei Opposition (KPO – eine Splitterpartei der KPD) wurde sie von den Nazis mehrfach verhaftet und vor Gericht gestellt. Dennoch nahm sie nach dem Krieg sofort wieder aktiv am Aufbau von Neuss teil: Als Stadtverordnete, die in vielen Ausschüssen aktiv war, vor allem aber auch als politisch aktive Demokratin. Ihre kleine Wohnung und ihr Tabakladen waren für viele Menschen unterschiedlichster politischer Richtungen – auch für den Bürgermeister und den Stadtdirektor – ein Treffpunkt, um über politische Tagesereignisse oder Probleme der Stadt zu diskutieren.