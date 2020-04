An der Görlitzer Straße in Neuss : Schwerverletzter Mann in Haus gefunden

Neuss Polizei und Rettungsdienst wurden am Freitagmittag zu einem Einsatz an der Görlitzer Straße gerufen. Der Grund: Dort wurde ein schwerverletzter Mann in einem Haus aufgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Aktuell gehen wir von einem Gewaltverbrechen aus“, sagt Polizeisprecherin Daniela Dässel. Der Schwerverletzte (Alter noch unbekannt) wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat seien aber noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

(jasi)