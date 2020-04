Innenstadtbaustelle in Neuss : Stadt öffnet die Zollstraße für den Durchgangsverkehr

Innenstadtbaustelle in Neuss

Neuss Autofahrer aufgepasst: Ab sofort ist die Zollstraße zwischen Erft- und Oberstraße wieder durchgängig befahrbar. Die Stadt ordnete am Freitag an, die unmittelbar nach dem Karnevalswochenende eingerichtete Vollsperrung unverzüglich aufzuheben.

Die Sperrung der Straße „Am Kehlturm“ in Richtung Oberstraße und die zum Teil weiträumigen Umleitungen sind ebenfalls aufgehoben.

In Fahrrichtung stadteinwärts ist wegen Restarbeiten am Gehweg weiterhin die rechte Fahrspur der Zollstraße gesperrt, sodass der Verkehr zwischen Promenaden- und Oberstraße in beiden Fahrtrichtungen einspurig geführt wird.