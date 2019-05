Frau nur leicht verletzt : Güterzug erfasst Auto in Neuss und schleift es mit

Neuss In der Nacht zu Dienstag hat ein Güterzug am Bahnübergang Büdericher Straße in Neuss ein Auto erfasst und mitgeschleift. Wie durch ein Wunder überlebte die Autofahrerin den Unfall fast unverletzt.

Um 0.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde der Unfall bei der Polizei gemeldet. An einem Bahnübergang an der Büdericher Straße Ecke Xantener Straße in Neuss ist ein Güterzug mit einem Auto kollidiert. Das Auto wurde einige Meter mitgeschleift, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Die Fahrerin, eine 58-jährige Frau aus Belgien, hatte wohl großes Glück: Sie wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ihr Auto hat einen Totalschaden erlitten. Der Zugführer blieb unverletzt.

Wieso das Auto auf dem Bahnübergang stand, ist laut Polizei noch unklar. Eigentlich wird der Verkehrsfluss an der Stelle durch eine Ampelschaltung geregelt. Die Büdericher Straße wurde zwar für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt, aufgrund der späten Uhrzeit kam es aber nicht zu Verkehrsbehinderungen.

