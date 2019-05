Verkehrsplanung in Hoisten : Kreisverkehr Villestraße könnte 2022 fertig werden

Hoisten Persönlich sind sich Karl-Heinz Baum und Heinz Welter nicht immer grün, seit Welter im Vorjahr Baum als CDU-Ortsvorsitzenden „entthront“ hat. Doch beim Thema Kreisverkehr Villestraße, der den Durchgangsverkehr auf der Landesstraße 142 abbremsen und eine gefährliche Kreuzung entschärfen soll, ziehen sie am gleichen Strang.

Heinz Welter wollte das genauer wissen und bat Christoph Jansen, den Leiter der Niederlassung Mönchengladbach von Straßen NRW, um ein Gespräch. Jansen, so berichtet Welter, habe noch optimistischere Fristen genannt und im günstigsten Fall für 2022 sogar eine Fertigstellung in Aussicht gestellt. Das interessiert nun natürlich auch Horst Fischer (SPD), der Jansen in die Sondersitzung des Straßenbau-Ausschusses des Kreises am 4. Juni eingeladen hat. Dann sollen alle offenen Projekte des Landesbetriebs im Kreisgebiet abgeklopft werden. Fischers Optimismus in Sachen Kreisel nährt die Tatsache, dass dieses Vorhaben noch immer auf der Prioritätenliste ganz oben steht. „Da wurde nichts zurückgestuft“, sagt er.