Angebot am Standort Neuss : FOM Hochschule bietet zwei neue Master-Studiengänge an

Neuss Die FOM Hochschule erweitert ihr berufsbegleitendes Studienangebot in den Bereichen Gesundheit & Soziales ab dem Wintersemester 2019. Damit reagiert die Hochschule nach eigenen Angaben auf veränderte Herangehensweisen an Fragen zur Gesundheit und die Konzeption der Lehre durch die moderne Arbeitswelt.

Im berufsbegleitenden Master-Studiengang Pädagogik & Digitales Lernen erwerben Studierende umfassende Kompetenzen in den Bereichen Pädagogik, digitalisiertes Lehren und Lernen sowie Lern- und Organisationsberatung. Damit sollen sie auf Aufgaben in allen Bereichen des Bildungssektors vorbereitet, wie zum Beispiel die schulische oder die berufliche Bildung, werden. Ein Fokus des Studiums liegt auf dem Bereich des digitalen Lernens und Lehrens. Die Studierenden entwickeln Konzepte für digitale Bildungsangebote wie zum Beispiel Webinare und E-Learning-Plattformen. Darüber hinaus entwerfen sie praxisnah digitale und klassische Lehrangebote.

Mit mehr als 50.000 Studierenden ist die FOM nach eigenen Angaben die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden in 29 Städten Deutschlands und in Wien die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren.

