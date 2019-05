Schützenfest in Neuss : O’zapft is! Fassanstich für das neue Schützenbräu

Gut gelaunt: Schützenfreunde und Mitglieder des Komitees beim Schützenbräu-Fassanstich. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Großer Zulauf beim Schützenbräu-Fassanstich: Mit den ersten Gläsern der diesjährigen Bierproduktion, die inzwischen schon im fünften Jahr in Folge über die Neusser Theken geht, stießen die Vertreter des Neusser Bürger-Schützen-Vereins und des Verkehrsvereins, die den Fassanstich in Kooperation organisiert hatten, und die Erftmusikanten, die mit ihrer Blaskapelle für Musik sorgten, an.

Das helle und etwas malzige Pils war beim Fassanstich am Samstag so begehrt, dass die ersten Gläser schon vor dem offiziellen Saisonbeginn verkauft wurden: „Wir können zaubern, denn es gab Bier vor dem Anstich, das können nur wir Neusser“, scherzte Vizepräsident Michael Schmuck. Nach bewährter Rezeptur wird das Saisonbier ab jetzt bis im September nach dem Schützenfest nicht nur auf den Veranstaltungen des Bürger-Schützen-Vereins, sondern auch in verschiedenen Gaststätten wie der Café Wunderbar, dem Marienbildchen oder der Pegelbar ausgeschenkt.

Abgefüllt gibt es den Gerstensaft auch in einigen Getränkeläden im Stadtgebiet, so bei Edeka, Getränke Hilgers, beim Holzheimer Getränkeservice Kamp, bei Trinkgut und in einigen Rewe-Filialen. Zudem kann das Bier auch am kürzlich neu eröffneten Verkaufswagen des Bürger-Schützen-Vereins erstanden werden, mit dem der Verein ab Juni samstags auf dem Wochenmarkt Präsenz zeigt.

(tng)