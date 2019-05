Wohnungsnot in Neuss : Streit um Bauland an der Bahn

Bauland an der Schiene – für Neuss ist das nicht neu. Auf der südlichen Furth (unterhalb der Brücke zu erkennen) wurde es modellhaft umgesetzt, jetzt steht die Entwicklung der ehemaligen Schraubenfabrik (rechts im Bild) an. Foto: Brefort, Jürgen

Neuss Die Verwaltung hat auf die Einladung des Landes zu Gesprächen über potenzielle Wohnflächen in Bahnnähe nicht reagiert. Das wirft ihr jetzt die CDU vor. Der Baudezernent kontert mit Hinweis auf schlechte Erfahrungen.

Von Christoph Kleinau

Viele Städte suchen Flächen für den Wohnungsbau – und das Land sucht mit. „Bauland an der Schiene“ heißt die Idee und das Projekt, das Bauministerin Ina Scharrenbach im Herbst gestartet hat. Seitdem konnte ihre Behörde in Baulandgesprächen mit den kommunalen Planern 2525 Hektar potenzielles Bauland im Radius von drei Kilometern rund um Bahn-Haltepunkte identifizieren, aber keinen einzigen Quadratmeter in Neuss. Denn die Stadt spielt dieses Spiel nicht mit. Das bringt der Verwaltung massive Kritik namentlich aus der CDU ein.

„Beim Thema Wohnraum ist die Situation so eng, dass wir jede Chance nutzen sollten“, sagt Sven Schümann, planungspolitischer Sprecher der Fraktion. Dass die Stadt auf die Einladung des Landes nicht reagiert hat, will er deshalb ebenso wenig hinnehmen wie der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings. Der sieht regelmäßig bei der S-Bahn-Fahrt zum Landtag, welche Bauland-Potenziale beiderseits von Bahngleisen liegen – und wie etwa die Stadt Düsseldorf damit umgeht.

Info Kein Vorschlag der für Bauland an der Schiene Politik Eigene Vorschläge für Flächen in Bahnnähe, die sich für den Wohnungsbau eignen, hat die CDU nicht in petto. Die Verwaltung habe da den besseren Überblick, sagt Jörg Geerlings. Sven Schümann fordert deshalb, die Landesinitiative aufzugreifen und „intensiv durchzuprüfen“. Verwaltung Potenzial für Bauland in Bahnnähe kann der Planungsdezernent über „Pierburg alt “ und die ehemalige Schraubenfabrik hinaus nicht erkennen.

Geerlings fordert deshalb den Bürgermeister Reiner Breuer zum Handeln auf. Der müsse zuerst erklären, so Geerlings, „warum er in Sonntagsreden ständig davon spricht, mehr Wohnraum zu schaffen, am Werktag aber das Angebot des Landes nicht annimmt“. Das bietet in einem ersten Schritt ein Baulandgespräch an, an dem auch Vertreter der Bahnflächen-Entwicklungs-Gesellschaft des Landes (BEG) teilnehmen. In Stufe zwei unterstützt die Landesregierung an dazu geeigneten Standorten städtebauliche Rahmenplanungen durch Übernahme von 50 Prozent der Kosten. Es geht also auch um Geld.