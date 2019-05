Neue Bestattungsmöglichkeit in Neuss : Bestatter bietet Flussbeisetzungen an

Die Urne an Deck der „Novesia“, geschmückt mit einem Blumenkranz. In dem Gefäß befindet sich nicht nur die Asche des Verstorbenen, sondern auch Sand, um sie schwerer zu machen. Foto: Wilfreid Odenthal/Wilfried Odenthal

Reuschenberg Die Flusskilometer 58 bis 62 der Maas sind jetzt ein ganz besonderer Ort. Denn dort können Familien ihre Verstorbenen in einer Urne beisetzen lassen. Der Reuschenberger Bestatter Wilfried Odenthal bietet das an.

Sieben Flussbestattungen hat er bereits gemacht. Und er ist sich sicher, dass sich diese Abschiedsform weiter durchsetzen werde. „Als eine Art der Bestattung, die keine weitere Pflege nach sich zieht“, sagt der Fachmann. Ein Jahr, erzählt er, habe er hart mit dem Ministerium für Infrastruktur in den Niederlanden verhandelt, denn schließlich können Urnen nicht einfach willkürlich in dem Fluss versenkt werden. Odenthal darf das nun auf den Flusskilometern 52 bis 68. Und dort dürfen in einem Monat maximal 16 Urnen hinabgelassen werden. Die seien aus Ton und nicht „durchgebrannt“, wie Odenthal erklärt. Bedeutet: In Verbindung mit dem Wasser zersetzen sie sich innerhalb von 48 Stunden und werden so zu einer lehmartigen Masse, die sich am Boden des Flusses absetzt. Aufgefüllt wird die Urne übrigens mit Sand, damit sie schnell sinkt. Und schnell heißt, innerhalb von zehn bis 20 Sekunden.