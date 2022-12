Einbecher weiter aktiv Wieder fünf Einbrüche in Neuss

In Neuss wurden am Wochenende bislang fünf Wohnungseinbrüche bei der Polizei angezeigt. Der erste Einbruch ereignete sich am Freitag, 16. Dezember in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Heiligenhäuschen“. In der Zeit von 14.30 bis 22.30 Uhr hatten sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft und Bargeld gestohlen.