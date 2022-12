Seltene Prüfung in Neuss Warum ein blinder Sportler nicht mutig ist

Neuss · Die Zuschauer in der Elmar-Frings-Sporthalle in Neuss schauen Matthias Rupieper aufmerksam zu. Wer ihn an diesem Abend beim Karate beobachtet, sieht einen Schaukampf auf hohem Niveau. Und doch unterscheidet ihn etwas von anderen Karatekämpfern. Denn Matthias Rupieper ist blind.

19.12.2022, 04:50 Uhr

Der blinde Karateka Matthias Rupieper (links) leistete in Neuss zusammen mit Trainingspartner Christian Hoffknecht seine Prüfung zum 3. schwarzen Gürtel ab. Foto: Raphael Schlimbach

Von Raphael Schlimbach