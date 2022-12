Ausgerechnet kurz vor Weihnachten Unbekannte stehlen über 30 Weihnachtsgeschenke aus Keller in Brandenburg

Festliche Bescherung verdorben? Aus einem Keller haben unbekannte Diebe in Perleberg im Nordwesten Brandenburgs 32 Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, war das Kellerabteil in dem Mehrfamilienhaus am Samstag nicht abgeschlossen. „Der Schlüssel steckte noch im Schloss“, sagte Polizeihauptkommissar Martin Kenzler.