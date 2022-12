Etwa 150.000 Euro Gesamtschaden 23 Blitzeis-Unfälle im Rhein-Kreis Neuss

Ganz ohne Konsequenzen blieben die Wetterwarnungen jedoch auch in Bezug auf den Schulbetrieb in Neuss nicht. So entschied das Gymnasium Marienberg am frühen Morgen, dass an diesem Tag kein Präsenz-, sondern Distanzunterricht stattfinden wird. Nach Angaben von Schulleiter Norbert Kessler war eine Lehrer-Notbesetzung vor Ort, um Schülerinnen in Empfang zu nehmen, die von der Absage nichts mitbekommen haben.