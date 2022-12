Nach Sprengung in Neuss-Uedesheim Geldautomat steht wieder zur Verfügung

In der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Uedesheim wurde jetzt eine „frohe Botschaft“ vermeldet, wie der CDU-Stadtverordnete Stefan Crefeld es ausdrückt. So teilte die Sparkasse mit, dass das gemeinsam mit der VR-Bank genutzte SB-Center an der Ecke Rheinfährstraße/Am Kiwittenberg ab dem 19. Dezember (10 Uhr) wieder zur Verfügung stehen wird.