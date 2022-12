Verleihung in Neuss Dreifache Freude über Kunstförderpreis

Die Jury hat es in diesem Jahr nicht leicht gehabt. Sechs Künstler hatten sich beworben. Wer war der oder die Beste? Trotz eines ausgeklügelten Punktesystems für die Beurteilung kam kein eindeutiges Ergebnis zustande. So kam es, dass der mit 3000 Euro dotierte erste Preis dreimal vergeben wurde, und zwar an Christina S. Zhu, Nils Levin Sehnert und Katharina Ley. Sie sind auch in der 75. Jahresausstellung „Kunst aus Neuss“ vertreten. Katharina Ley hatte zwei Gründe, sich riesig zu freuen: Bürgermeister Reiner Breuer verriet, dass die Stadt ihr Exponat kaufen wird.