Bildungsangebote im Rhein-Kreis Neuss Schüler lernen Grundlagen des 3D-Drucks in zdi-Kursus

Rhein-Kreis · Eigene Produkte am Computer konstruieren und Objekte im 3D-Druck anfertigen – das haben Jugendliche jetzt an drei Samstagen in dem Kursus „Creative Coding Parcours 3D-Druck“ erlernt.

17.12.2022, 04:50 Uhr

Kreisdirektor Dirk Brügge besuchte die Schüler im Kursus. Foto: S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss

Im Medienzentrum des Rhein-Kreises Neuss beschäftigten sie sich zunächst mit den Grundlagen des 3D-Drucks. Die Schüler erhielten nicht nur einen Einblick in die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Druckverfahren, sondern wurden auch selbst kreativ. Das teilt der Rhein-Kreis Neuss mit. So entwarfen sie bei ihrem letzten Treffen eigene Objekte vom Einkaufs-Chip bis hin zum Weihnachtsschmuck und nahmen diese mit nach Hause. Kreisdirektor Dirk Brügge hob bei seinem Besuch im Gespräch mit den Schülern die Bedeutung des 3D-Drucks hervor: „Dieses Verfahren spielt vor allem in der Industrie eine immer größere Rolle. Daher freue ich mich, dass ihr dieses Angebot so gut annehmt und praktisch mit dieser Technik arbeitet.“ Weitere Informationen zum kostenfreien Kursangebot des zdi-Netzwerks gibt es unter www.mint-machen.de. Ansprechpartnerin im zdi-Netzwerk ist Jessica Schillings unter 02131 9287506 oder per E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern organisiert das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss berufs- und studienorientierende Maßnahmen zu den Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Träger der zdi-Netzwerks Rhein-Kreis Neuss ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH.

(NGZ)