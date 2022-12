Straftat in Voerde Erneuter Einbruch in eine Kleingartenanlage

Zu ähnlichen Vorfällen ist es bereits einer vergangenen Woche gekommen. So sind Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in mehrere Häuschen einer Kleingartenanlage in Möllen eingebrochen. Ein Zeuge informierte am Mittwoch gegen 8.30 Uhr die Polizei, da er bei einem Spaziergang in einer Kleingartenanlage an der Friedrichstraße in Möllen mehrere eingeschlagene Scheiben bemerkt hatte. Wie die Polizei feststellte, schlugen die Täter an mindestens sechs Gartenhäuschen der Anlage die Täter die Scheiben ein und verschafften sich so Zutritt. Ob und was sie alles gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Der Zeuge gab den Polizisten gegenüber an, bereits am Mittwoch gegen 1 Uhr mit seinem Hund dort spazieren gegangen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war ihm aber nichts aufgefallen.