Bekannte Notärztin aus dem TV „Doc Caro“ kommt nach Neuss

Gerechtigkeit, Verantwortung, Mitgefühl. In der Notaufnahme zeigt sich, worauf es wirklich ankommt. Kaum jemand weiß das so gut wie Carola Holzner. Deutschlands prominenteste Notärztin, in der Öffentlichkeit besser bekannt unter dem Namen „Doc Caro“, ist mit ihrem neuen Buch „Keine halben Sachen“ unterwegs. Die AOK Rheinland/Hamburg präsentiert eine Lesetour, die in viele Städte führt – am 28. Februar auch nach Neuss ins Zeughaus. Carola Holzner redet gerne Klartext. Das wird auch bei ihrer Tour so sein. Sie blickt hinter die Kulissen der Notaufnahme, erklärt dem Publikum, was jeder Einzelne für sich selbst und für andere tun kann und verbindet dies mit praktischen Übungen zur Ersten Hilfe.