Im Zeughaus in Neuss Kammerakademie beschert umjubeltes Weihnachtskonzert

Unter der mitspielenden Leitung der Künstlerischen Leiterin der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein war das ein Mixtum aus gekonnter Routine und spürbarer Suche nach dem Ausreizen eigener Interpretation. Diese Aufgaben wurden souverän gemeistert. Lupenreine Klassik fügte sich passgenau in die Hörgewohnheiten des kenntnisreichen Publikums ein.

„Weihnachten kann sehr vielfältig sein“, stimmte Konzertmeister Martin Jakubeit auf das Bekannte und neu zu Entschlüsselnde ein. So stellte sich Vasks in ganz anderer Art vor mit seinen Anforderungen beim Konzert für Viola und Streichorchester. Verträumte Klänge wie aus einer anderen Welt bestimmten den Anfang und lebhaftes Zupacken folgte. Zeitgenössisch typische Aufgeregtheiten und Zumutungen kommen beim lettischen Nationalkomponisten nicht vor.