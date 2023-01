Marihuana-Produkte in Neuss Sorge um neue „Kioskdroge“ – sie wirkt wie Cannabis und ist legal

Ihre Verpackungen sind meist knallig bunt, die Schriftzüge sind nicht selten im Graffiti-Design gedruckt. In den Sorten „Blueberry Kush“, „Gorilla Glue“ oder „Super Lemon Haze“ gibt es das Produkt in verschiedenen Aromen zu kaufen: HHC. Die Abkürzung steht für die chemische Bezeichnung Hexahydrocannabinol, ein synthetisches Cannabinoid. Verkauft wird die noch relativ unbekannte Substanz unter anderem von Neusser Kiosken in Form von Vapes. Kosten: etwa 40 Euro pro Dampfer.