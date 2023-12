Very British in Neuss Unglaubliches Blockflöten-Konzert im Zeughaus

Unter der musikalischen Leitung von Ralf Bienioschek präsentierte das Blockflöten-Ensemble Musik der Komponisten Mozart und Händel bis hin zu Bands wie den Beatles, Queen und ABBA. Schon der Beginn des Konzerts war ein voller Erfolg: Bereits beim Platznehmen vor den lückenlos besetzten Stuhlreihen begrüßten die Musiker tosender Beifall und Zurufe. Das erste Stück des Abends: Natürlich die britische Nationalhymne „God Save The King“, zu der das Publikum euphorisch mitsang und die vor Beginn ausgeteilten Fähnchen begeistert schwenkte. Auch vereinzelte Stimmen, die inbrünstig „God Save The Queen“ sangen, waren nicht zu überhören. „Wir sind hier natürlich schon noch in Deutschland, aber das nur als kleiner Opener“, sagte Ralf Bienioschek, der an diesem Abend nicht nur die Rolle des Dirigenten, sondern auch die des Moderators übernahm. Zwischen der „Ankunft der Königin von Saba“ aus dem Salomon-Oratorium des nach Britannien ausgewanderten deutschen Komponisten Georg Friedrich Händel und ausgewählten Stücken aus Musicals wie Tarzan oder Dirty Dancing war eins der Highlights des Abends „We Will Rock You“ von Queen, zu dem der ganze Saal mitklatschte und stampfte. Auch die Ankündigung der kompliziert zu spielenden „Bohemien Rhapsody“ sorgte für anerkennendes und erwartungsvolles Flüstern in den Stuhlreihen. Doch nicht nur instrumentale Musik wurde dem Publikum geboten: Die schweizerische Sopranistin Carolina Rüegg und Tenor Thomas Piffka sangen zu „Only Time“ der irischen Künstlerin Enya oder dem patriotischen Lied „Rule Britannia“ kraftvoll und laut gegen die Blockflöten an. Dass auch Ralf Bienioschek offensichtlich in seinem Element war, obwohl er dem Publikum den Rücken zugekehrt hatte, war unübersehbar: Dynamisch und voller Elan führte er das Orchester und die Gäste durch den Abend. „Das Konzert ist unglaublich beeindruckend, und ich weiß, wie viel Arbeit es bedeutet, diese Arrangements zu schreiben und zu proben“, berichtet Antoinette van Boven, die Blockflötenlehrerin ist. „Ich leite selbst kleine Ensembles und bei der Darbietung heute kann man wirklich nur staunen“, erklärt die Blockflötistin. Doch auch unbefangene Zuhörer waren begeistert von dem Abend: „Ich bin das erste Mal hier und total begeistert. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mit Blockflöten solche Stücke arrangiert werden können“, schwärmt Sabine Proske-Gerhards, die mit ihrem Bruder, dessen Schwiegertochter Orchestermitglied ist, gekommen ist. Seinen Abschluss fand das Konzert mit dem begeisterten Applaus des Publikums und langen Standing Ovations.