Karneval in Neuss Feierliche Prinzenproklamation im Zeughaus

Am Freitagabend lud der Karnevalsausschuss Neuss zur offiziellen Eröffnung der fünften Jahreszeit und zur Prinzenpaar-Proklamation ins Zeughaus in Neuss ein. Getreu des Mottos: „Nüss is bunt – Fastelovend jeht et rund“, begann die Veranstaltung bereits um halb sechs mit einem feierlichen Sektempfang im Foyer, zu dem viele hunderte Besucher kamen und mit Spannung auf die Saaleröffnung warteten. Alle Anwesenden hatten sich dem Abend gebürtig schick gemacht. „Mit ungefähr 400 Besuchern haben wir hier heute Abend eine volle und ausverkaufte Veranstaltung. Es freut mich unglaublich, dass in diesem Jahr so viele Gäste bei der Sessions-Eröffnung 2023/2024 dabei sein werden“, erklärt der Präsident des Karnevalsausschusses Neuss, Andreas Picker, stolz. Eingeladen zu dieser besonderen Veranstaltung am Freitagabend waren unter anderem auch Bürgermeister Reiner Breuer mit seiner Frau, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor Dirk Brügge, die auch allesamt der Einladung folgten.