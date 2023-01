Engagement in Neuss Wie ein Musiktherapeut gute Laune verbreitet

Ins Augustinus-Hospiz kommt er seit sechs Jahren. „Ich freue mich immer, wenn Herr Dittert kommt. Es ist eine gelungene Ablenkung vom Alltag und ich genieße es sehr“, sagt Hildegard Müller (Name geändert), ein Gast des Hospizes. Welche Lieder er spielt, ist immer unterschiedlich. „Natürlich passen wir je nach Jahreszeit die Stücke etwas an. Außerdem haben die Gäste immer die Möglichkeit, sich Titel zu wünschen. Dadurch kommt jedes Mal eine ganze andere und sehr bunte Liste an Songs zusammen“, erklärt der Musiker. Um den unterschiedlichen Musikwünschen gerecht zu werden, hat Dittert neben seiner Akustikgitarre verschiedenste Instrumente dabei. So kommt es zu einem sehr emotionalen Moment, als er auf seiner Ukulele das Lied „Over the Rainbow“ von Israel Kamakawiwo’ole anstimmt.