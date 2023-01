Stadtentwicklung in Neuss Priorität für drei Ortsmittelpunkte

Wie das aussehen kann, zeigt Hölters am Beispiel Barbaraviertel auf, das auf politischen Beschluss ein Upgrade in die „Top Drei“ erfuhr. Ein Beschleuniger im Verfahren waren Klagen von Anwohnern über den Durchgangsverkehr auf der Düsseldorfer Straße, die mit einer Unterschriftensammlung dokumentiert wurden. Vorrangig geht es um eine Aufwertung des Platzes zwischen Düsseldorfer Straße und Blücherstraße. Der aber wird nicht isoliert betrachtet, sondern – so wie der Theodor-Heuss-Platz im Kontext des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) Hauptbahnhof – in seinen Wechselwirkungen untersucht. Konkret: Mit dem Platz müsste auch der noch mit Betonsteinen gepflasterte Radweg betrachtet werden, zudem steht der barrierefreie Umbau der Straßenbahnhaltestelle auf der To-do-Liste. Das könnte den Einbau eines Bahnsteiges in die Straße nötig machen und wäre ganz im Sinne des SPD-Stadtverordneten Hakan Temel, der die Unterschriftensammlung unterstützt hat. „Das würde schon zur Verkehrsberuhigung beitragen“, sagt er überzeugt.