Neuss: „Die Linke“ will Mensch-Tier-Bestattung ermöglichen

„Die Linke“ will Mensch-Tier-Bestattung ermöglichen

Kritik an Neusser Friedhofssatzung

Eine Hand und eine Pfote: So könnte ein Grab auf einem Mensch-Tier-Friedhof aussehen. Foto: dpa

Neuss Auch in Neuss wünschen sich Menschen, im Todesfall zusammen mit ihrem Haustier bestattet zu werden. Grundsätzlich möglich wäre dies als so genannte Grabbeigabe, indem die Asche des toten Haustieres dem Sarg oder der Urne beigefügt wird.

Die Neusser Friedhofssatzung lässt solche Grabbeigaben aber nicht zu. Dies war der Grund für eine Petition einer Neusser Bürgerin im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden mit dem Ziel, die Satzung anzupassen. Der Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung das Thema in den Umweltausschuss verwiesen.

„Die Linke“ unterstützt nun die Petition und macht sich dafür stark, Mensch-Tier-Bestattungen in die Friedhofssatzung aufzunehmen. „Für viele Menschen ist ihr Haustier Weggefährte und Familienmitglied“, so der Stadtverordnete Vincent Cziesla. „Oft ist zwischen dem Menschen und seinem Haustier eine enge Beziehung gewachsen. Das Tier hat einen vom Menschen gegebenen Namen, eine vom Menschen geliebte Individualität und spielt im Herzen des Menschen auch nach seinem Tod eine wichtige Rolle“, so Cziesla.