Neuss: 50 neue Mülleimer für die Stadt

Sauberkeit in der Innenstadt

Neuss Die AWL bringt das neue Modell bis Ende nächster Woche am Hauptstraßenzug an.

Wer durch die Hauptstraßen in Neuss streift, wird die alten hängenden Mülleimer nicht übersehen. Der Bürgersteig unter ihnen ist oft extrem verschmutzt, vorbeilaufende Passanten versuchen, ihren Müll aus der größtmöglichen Distanz zu entsorgen: Das ist keine neue Sportart, sondern ein von Ekel getriebenes Verhalten. Das wird sich aber am Hauptstraßenzug mit 50 neuen Müllbehältern nun bald ändern.

Mit einer einfachen Maßnahme sollen die neuen Mülleimer das Stadtbild im Zentrum deutlich verbessern. Das neue Modell wird von der Seite geöffnet und hat innen einen zweiten, geschlossenen Behälter. „Das Herausholen des Abfalls ist zwar für die Müllmänner aufwendiger als beim Vorgänger, dafür läuft aber die Suppe nicht mehr raus“, sagt Ali Barlik, Koordinator bei der Abfall und Wertstofflogistik (AWL). Die alten Behälter hatten einen großen Nachteil: Sie wurden von unten geöffnet. Wegen der Bauweise gab es am unteren Rand einen Spalt, durch den immer wieder Flüssigkeit herauslief. Der halb volle Becher Kaffee vermischte sich mit den restlichen Inhalten der Tonne, das Ergebnis tropfte auf die Straße. Das sah nicht nur unschön aus, sondern roch auch entsprechend. Den ersten neuen Mülleimer hat die AWL schon am Freitag angebracht, bis Ende nächster Woche sollen auch die restlichen dazukommen. Die Initiative für die neuen Behälter ist von Bürgermeister Reiner Breuer gekommen. Er will sich weiterhin für eine sauberere Stadt einsetzen.