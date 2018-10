SPD Neuss diskutiert mit Bürgern über Mobilität

Neuss Ihren Erneuerungs-Dialog am 30. Oktober öffnet die Partei auch für Nicht-Mitglieder.

Im Grunde führt Karbowiak seine Partei schon in den Wahlkampf. Intern bastelt er am Personaltableau für die Wahlkreise. Neben den Stadtverordneten werden auch so genannte Wahlkreis-Betreuer ernannt, die als Favoriten für die Direktkandidatur 2020 gelten. „Uns ist der Generationswechsel in der Ratsfraktion 2015 geglückt“, sagt Karbowiak, „und die neuen Stadtverordneten haben sich auch in der fachlich-inhaltlichen Arbeit bewährt.“

In einer zweiten Veranstaltung, zu der ausdrücklich auch Nicht-Parteimitglieder eingeladen sind, wird das Thema „Mobilität in der Stadt der Zukunft“ aufgerufen. Unter der Moderation von Andreas Giesen wird wiederum in Kleingruppen diskutiert; zuvor versuchen Bürgermeister Reiner Breuer, Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz und Daniel Arcularius, Experte für Digitale Parkkonzepte, in Impulsvorträgen Anregungen zu geben. Der öffentliche Workshop beginnt am 30. Oktober um 19 Uhr in der Wetthalle auf der Rennbahn.