Mann aus Neuss mit falschen Autokennzeichen von Polizei gestoppt

Mann aus Neuss in Duisburg von Polizei gestoppt

Neuss/Duisburg Ein 39 Jahre alter Neusser muss sich demnächst unter anderem wegen des Vorwurfs des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Wie die Polizei in Duisburg mitteilt, hatten Beamte am Donnerstag gegen 9.15 Uhr einen Opel Corsa mit niederländischer Zulassung in Duisburg kontrolliert.