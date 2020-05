Interview mit Christoph Hölters : Auf dem Weg zu Quartiers-Parkhäusern in Neuss

Neuss Der Neusser Bau- und Planungsdezernent Christoph Hölters spricht über neue Aufgaben durch die Verschärfung der Straßenverkehrsordnung. Unter anderem geht es um die Frage, ob Parkraum wegfällt – und wie dieser kompensiert werden kann.

Hölters Ja, darum gehe ich im Ergebnis davon aus, dass der Fahrradfahrer in manchen Straßen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und keine Ausweichmöglichkeiten bestehen, der Kolonnenführer bleibt.

Hölters Der Abstand an den Kreuzungen und Einmündungen vergrößert sich nur bei vorhandenen straßenbegleitenden Radwegen von fünf auf acht Metern. An vielen Stellen, etwa auf Hauptverkehrsstraßen, ist das Parken in diesem Bereich ohnehin schon verboten. Zum konkreten Entfall von Stellplätzen gibt es noch keine Schätzung. In verdichteten Quartieren ist meine Idee, gebündelte Angebote in Form von Quartiersparkhäusern anzubieten. So etwas hängt aber immer von den individuellen Möglichkeiten ab.