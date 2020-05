Interview mit Reiner Breuer : Erarbeitetes „nicht leichtfertig verspielen“

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer spricht im Interview über die neuen Lockerungsmaßnahmen und merkt an, dass ein planvolles Vorgehen des Landes anders aussehen sollte. Mit den Gastronomen ist wieder ein Gespräch geplant.

Breuer Wir haben auf der einen Seite das nach wie vor bestehende, wenn auch leicht gelockerte Kontaktverbot. Auf der anderen Seite werden zum Beispiel Sportstätten – zunächst geht es um Bereiche für sogenannte kontaktfreie Sportarten wie Tennis –, Gastronomiebetriebe oder Bildungseinrichtungen wieder geöffnet. Da stellt sich die Frage, wie man Kontaktverbot und Öffnungen unter einen Hut bringt. Es geht darum, geeignete Verhaltensweisen beim Sport, in der Schule, in der Gastronomie und ganz allgemein in der Öffentlichkeit zu finden. Mit den Neusser Gastronomen setzen wir uns morgen wieder zusammen, um eine möglichst einheitliche und sinnvolle Handhabung der brandneuen Vorschriften des Landes zu erreichen, die in in der Nacht von Freitag auf Samstag erhalten habe und heute bereits in Kraft getreten sind.