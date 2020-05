Landestheater Neuss : RLT spielt ab Ende des Monats im Foyer

Neuss Das RLT macht wieder auf und zeigt ab Endes des Monats ein Programm, mit dem das Haus die offiziellen Bedingungen erfüllen will. Bis zum 29. Juni sind zwischen zwölf und 16 Vorstellungen geplant.

Der erste Spieltag in der Corona-Krise wird der 30. oder 31. Mai sein. „Genaueres planen wir gerade“, sagt Stolz, „genauso wie den Kartenverkauf.“ Denn die Sicherheit der Zuschauer und der Schauspieler sei oberstes Gebot. So steht jetzt schon fest, dass im großen Haus des Theaters, wo am 13. Juni ein Liederabend „mit Songs vor. während und nach der Corona-Krise“ (Regisseurin Stolz) sowie das Schauspiel „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett am 19. Juni gezeigt werden, 100 bis 120 Zuschauer (statt 430) eingelassen werden.