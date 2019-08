Kanal-Sanierung in Neuss : Bau-Fortschritt an der Schillerstraße

Die ausführende Baufirma befindet sich vom 12. bis zum 23. August in den Betriebsferien. In dieser Zeit ist die Baustelle nicht besetzt. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Umbau- und Kanalsanierungsarbeiten auf der Schillerstraße sind fast abgeschlossen: Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Dreikönigenstraße wurden bereits verlegt und auch der Schmutzwasserkanal in der Bergheimer Straße ist bis zur Goethestraße wiederhergestellt.

Im nächsten Bauabschnitt erfolgen nun die Arbeiten an den Hausanschlüssen und abschließende Straßenbauarbeiten. Diese beginnen am Dienstag, 27. August. Die ausführende Baufirma befindet sich vom 12. bis zum 23. August in den Betriebsferien. In dieser Zeit ist die Baustelle nicht besetzt und wird noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben. Anwohner können ihre Häuser und Garagen wie gewohnt anfahren.