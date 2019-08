Nachruf : Neusser Schützen trauern um Ex-König Rainer Reuß sen.

Neuss Der Regent von 1982/83 wurde 87 Jahre alt.

Krankheit und Alter diktierten ihm Zurückhaltung. Schon vor Jahren hatte er sich daher aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Umsorgt von seiner Frau Ruth, seinen Kindern Rainer jun., Ronald und Rebecca sowie deren Familien führte er gleichwohl ein erfülltes Leben in den eigenen vier Wänden im Stadionviertel. Noch vor kurzen sah er sich im Internet historische Schützenfotos an.

So ereilte die Nachricht von seinem Tod viele Wegbegleiter überraschend. In der Nacht zu Freitag schlief Rainer Reuß sen. umgeben von seiner Familie friedlich zu Hause ein. Das machte die Familie am Wochenende öffentlich. Die Exequien werden am Freitag um 11 Uhr in der Quirinuskirche gehalten; die Urnenbeisetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis. Reuß sen. wurde 87 Jahre alt.