Heimatverbundenheit in Neuss : Frau Mainz und ihre Tulpenstraße

Neuss Gewohnt hat Betti Mainz in der Tulpenstraße nicht immer. Dafür ist sie aber immer zurückgekehrt.

Jedenfalls teilte sich die Familie mit drei Kindern 34 Quadratmeter in der ersten Etage. Unter ihnen wohnte eine weitere Familie. „Ich erinnere mich so gut daran, wie wir acht Kinder alle zwei Wochen zum Baden zusammen kamen“, sagt Mainz. In der Waschküche stiegen sie nacheinander in die „Zinkbütt“.

Ihre Kindheit war jedoch auch geprägt vom Krieg, und so wurde die Familie in der Pfalz evakuiert, während der Vater in den Krieg zog. „Unser Haus wurde dann zur Essens-Ausgabestelle für Soldaten – das hat man mir erzählt“, sagt Mainz. Ein Nachbar habe sich nach Kriegsende dafür eingesetzt, dass die Familie in die Tulpenstraße 49 zurückkehren konnte. Nur vom Vater keine Nachricht. „Ich war damals noch ’ne Stropp und sagte zu meiner Mutter: Was würdest du jetzt machen, wenn Vater käme?“, erzählt Mainz und ihre Stimme bricht vor Rührung. Denn tatsächlich hatte sie an diesem Tag einen siebten Sinn: Der Vater kehrte aus dem Krieg zurück und stand plötzlich in der Küche. Zu dieser tiefen emotionalen Verbindung kommen etliche Kindheitserinnerung: „Einmal haben wir uns mit den Rollschuhen an das Auto des Fischhändlers drangehangen.“ Sie seien mit ihm – trotz Verbot der Eltern – in Richtung Neuss gedüst. Passiert ist damals nichts, nur zurückrollen mussten sie damals weiter als gedacht.