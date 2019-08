Eltern von totem Riccardo aus Kaarst : „Kein Urteil bringt unseren Sohn zurück“

Dieses Foto von Riccardo und seiner Freundin wurde bei einer Urlaubsreise in Ecuador aufgenommen. Foto: NGZ

Rhein-Kreis In Stuttgart rast ein 550-PS-Auto in den Wagen von Riccardo. Der 25-Jährige aus Kaarst und seine Freundin (22) sterben. Einem 20-jährigen Raser wird nun der Prozess gemacht. Unsere Redaktion sprach mit Riccardos Eltern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Sein Zimmer ist noch genau so, wie er es damals verließ. Auch fünf Monate später decken sie für ihn den Ess-Tisch ein, auch wenn sie wissen, dass er nie mehr zurück kommen wird. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit bei den Eltern von Riccardo. Verzweiflung, Trauer, Wut! „Die beiden wurden einfach aus dem Leben gerissen“, sagt der Vater.

Es sind die frühen Morgenstunden des 7. März dieses Jahres, als es plötzlich an der Tür klingelt. Die Polizisten haben die schlimmste Nachricht zu überbringen, die Eltern sich vorstellen können: Riccardo (25) und seine Freundin (22) sind in ihrem Auto in Stuttgart gestorben. Vor der Tiefgarage eines Kinos kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß mit einem 550 PS starken Mietwagen. Der 20 Jahre alte Fahrer des Jaguar hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Die Aufprallgeschwindigkeit soll laut einem Gutachten zwischen 100 und 110 Kilometer pro Stunde gelegen haben. Zuvor soll der Mann mit bis zu Tempo 165 durch Stuttgart gerast sein. Viel zu schnell! Darum wertet die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Fall als Mord. Der Raser habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass es zu einem tödlichen Unfall kommen könnte. Prozessbeginn ist am 11. September.

Die beiden Auto-Insassen hatten keine Chance. Foto: dpa/Kohls

Info 16 Verhandlungstage sind angesetzt Prozessbeginn 11. September. Vorwurf Mord. Termine Angesetzt sind 16 Verhandlungstage. Die Eltern von Riccardo wollen bei jedem Termin vor Ort sein. Das Urteil wird Mitte November erwartet.

Riccardos Eltern, die in Kaarst wohnen, kündigen an, bei jedem Prozesstermin dabei sein zu wollen. Eine „gerechte“ Strafe gibt es für sie nicht: „Kein Urteil dieser Welt bringt unseren Sohn zurück“, sagen sie. An die Unfallstelle wollen sie bald ein großes Stein-Herz legen, um an die beiden zu erinnern.

Doch Riccardos Eltern wollen nicht, dass nur noch von „den Opfern“ die Rede ist. Sie wollen ihnen ein Gesicht geben. Deshalb sprachen sie jetzt mit unserer Redaktion. Vor rund vier Jahren lernen Riccardo und seine Freundin sich kennen und lieben. Nicht nur viele gemeinsame Reisen sollten sie im Laufe der Zeit zusammenschweißen. Als der studierte Tourismus-Manager die Möglichkeit bekommt, in einem Stuttgarter Kino als Theaterleiter zu arbeiten, ergreift er die Chance. Das Paar zieht gemeinsam in die baden-württembergische Hauptstadt. Ihre Wohnung war gerade erst fertig eingerichtet, als das Unbegreifliche geschieht.

Riccardo und seine Freundin werden zusammen in Düsseldorf beigesetzt. Denn auch wenn Riccardo in Kaarst lebte, war dort immer sein Lebensmittelpunkt. Der 25-Jährige war bekannt, beliebt, engagiert! Egal ob bei den Pfadfindern, im Fußballverein oder am Arbeitsplatz. Mehr als 500 Menschen kamen zur Beerdigung, um sich von den beiden zu verabschieden, schrieben persönliche Zeilen ins Kondolenzbuch, weinten zu Songs wie „Wish You Were Here“ von Pink Floyd oder „So wie du warst“ von Unheilig.

Auch fünf Monate nach dem tödlichen Zusammenprall ist die Anteilnahme nicht abgeebbt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagen die Eltern. Erst vor wenigen Tagen seien 16 Freunde von Riccardo vorbeigekommen. Einfach so. Um für sie da zu sein.

Riccardos Vater muss plötzlich Schmunzeln, als er von einer zum Teil äußerst abenteuerlichen Reise seines Sohnes berichtet. Kurz nach dem Abitur reist Riccardo quer durch Südamerika. Dabei übernachtet er regelmäßig bei fremden Menschen auf der Couch. Doch auch wegen Riccardos offener Art funktioniert alles bestens. Er schließt Freundschaften, genießt seinen Aufenthalt und kehrt gesund zu seiner Familie zurück.