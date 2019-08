Literarischer Sommer in Neuss : Intensive Geschichten kapitelweise aufgeschrieben

Neuss Die seit mehr als 20 Jahren in Berlin lebende argentinische Autorin Maria Cecilia Barbetta las beim Literarischen Sommer.

Lesen bildet. Das gilt auch für den Roman „Nachtleuchten“. Den stellte die Autorin Maria Cecilia Barbetta jetzt in der Stadtbibliothek im Rahmen des 20. Literarischen Sommers vor. Die Moderation übernahm Projektleiterin Christine Breitschopf. Barbetta entführte die rund 45 Besucher in das Buenos Aires des Jahres 1974, genauer gesagt: in den pulsierenden, von unterschiedlichsten Kulturen geprägten Stadtteil Ballester. Was die Menschen aufwühlt, ist der Tod von Juan Péron, der Präsident, der nicht nur den linken Kräften Versprechen gemacht hatte, sondern auch den Rechten.