Neusser Wassersport : „Auf das Wasser – fertig – los“

Grimlinghausen Das Anfahren am Sporthafen zeigt die Bandbreite des Neusser Wassersports.

Neuss ist ein kleines Paradies für Wassersportler, was vor allem an der Nähe zu Rhein, Erft und Sandhofsee liegt. Zum Schaulaufen liefen am Sonntag die Boote festlich geschmückt nacheinander im Grimlinghausener Sporthafen ein. Beim gemeinsamen Anfahren kommen alle zusammen, vom Motorboot-Kapitän bis zum Wildwasser-Kajak Freund.

Nach einigen Stoßgebeten gen Himmel hatte der Wettergott ein Einsehen und das Feuerlöschboot Alfons Frings war als erstes bei Sonnenschein im Sporthafen zu sehen. Nach und nach konnten Franz Josef Schäfer und Detlev Rohr von der Arbeitsgemeinschaft Wassersport die unterschiedlichen Boote im Hafen willkommen heißen. Der Beginn der Saison ist für den Zusammenschluss der verschiedenen Wassersportvereine ein guter Anlass gemeinsam zu feiern. Alles was sich in Neuss auf und zum Teil auch im Wasser tummelt, gehört zur Gemeinschaft.

Bus und Bahn in Neuss : SPD will Offensive für besseren ÖPNV starten

Der Sporthafen in Grimmlinghausen hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Verschiedene Vereine haben in den neuen Häusern ein Zuhause gefunden, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere gut, betonte Detlev Rohr, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Zusammen mit Bürgermeister Reiner Breuer eröffnete er am Sonntag die Wassersportsaison 2019. Zuvor hatte das Stadtoberhaupt betont, dass die Stadt den Wassersport auch weiter unterstützen möchte, nicht zuletzt bräuchte der Hafen regelmäßige Investitionen. In den kommenden Jahren müssen Fahrrinne und Hafenbecken neu ausgebaggert werden, einige Spundwände müssten ausgetauscht werden und es gebe Überlegungen das Feuerlöschboot dauerhaft im Sporthafen zu stationieren.