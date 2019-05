Bus und Bahn in Neuss : SPD will Offensive für besseren ÖPNV starten

Neuss Die Neusser SPD will die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver machen.

Aus diesem Grund haben die Sozialdemokraten einen Antrag erarbeitet, der am 17. Mai im Stadtrat beraten werden soll. Mit diesem möchte die SPD eine der Kernforderungen ihrer „Mobilitätsveranstaltung“ umsetzen. Denn im Oktober vergangenen Jahres hat die SPD gemeinsam mit über 80 Neussern Verbesserungsvorschläge für die „Mobilität in der Stadt der Zukunft“ erarbeitet. Entstanden ist ein Positionspapier, das jetzt von der SPD-Fraktion umgesetzt werden soll. Insbesondere die Stadtteile in den Außenbereichen, aber auch Gewerbegebiete sollen künftig deutlich besser an das ÖPNV-Netz angeschlossen werden. Speziell die Anbindungen zu den S-Bahnhöfen müssten in den Blick genommen werden. Dabei sollen auch die Fahrtzeiten von Bussen und Bahnen besser aufeinander abgestimmt werden.